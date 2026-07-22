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22 июля 2026 в 07:00

Названы последствия сидения в телефоне дольше четырех часов в день

Врач Самойлова: долгое сидение в телефоне чревато онемением рук и головной болью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Долгое сидение в смартфоне чревато онемением рук и головной болью, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. Она отметила, что такая привычка запускает целый каскад физиологических нарушений в организме, превращая гаджет из инструмента общения в источник хронических проблем со здоровьем.

Вы берете смартфон, чтобы быстро ответить на сообщение, и не замечаете, как проходит четыре часа. Если смотреть в экран такое количество времени на протяжении несколько дней подряд, запускается каскад физиологических нарушений, которые превращают гаджет из инструмента связи в источник хронического нездоровья. Первое, с чем сталкивается человек, это критическое пересыхание роговицы. Не меньше страдает опорно-двигательный аппарат. Синдром «текстовой шеи» давно перестал быть метафорой. Когда мы наклоняем голову к смартфону, вес нагрузки на седьмой шейный позвонок возрастает экспоненциально. Неудивительно, что хронический спазм трапециевидных мышц провоцирует острые головные боли напряжения, иррадиирующие в затылок и виски, а также онемение кистей рук из-за сдавления сосудисто-нервных пучков, — пояснила Самойлова.

По ее словам, в нейтральном положении голова взрослого человека весит около пяти килограммов, но при наклоне в 45 градусов ее давящая масса возрастает до 27 килограммов. Специалист добавила, что это эквивалентно тому, как если носить на шее восьмилетнего ребенка по несколько часов ежедневно. Также она подчеркнула, что от постоянного потока негативных новостей страдает ментальное здоровье.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что выходные, проведенные со смартфоном в руках, не позволяют организму полноценно восстановиться. По ее словам, многочасовой шопинг, насыщенный график встреч и попытки успеть все за два дня лишь дополнительно изнуряют, повышая риск выгорания.

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