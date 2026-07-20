Психотерапевт предупредила, какой «отдых» лишь ускоряет выгорание Психотерапевт Крашкина: выходные со смартфоном в руках мешают восстановиться

Выходные, проведенные со смартфоном в руках, не позволяют организму полноценно восстановиться, предупредила в беседе с LIFE.ru психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, многочасовой шопинг, насыщенный график встреч и попытки успеть все за два дня лишь дополнительно изнуряют, повышая риск выгорания.

После напряженной недели человек обычно восстанавливается за один-два дня отдыха. Если же даже после выходных сохраняются чувство опустошенности, отсутствие мотивации, раздражительность, проблемы со сном и снижение концентрации внимания, риск эмоционального выгорания значительно возрастает, — отметила Крашкина.

По ее словам, даже путешествия могут стать не отдыхом, а продолжением работы. Постоянная спешка, длительные переезды, чрезмерное количество планов и обилие активностей могут не снять накопившиеся напряжение, а только усилить его.

Другой ошибкой Крашкина назвал попытку «отоспаться» в выходные за всю рабочую неделю — компенсировать недосып в субботу и воскресенье удается лишь частично. Если человек просыпается в будни в семь утра, а в выходные спит до полудня, его биологические часы сбиваются. В результате в воскресенье вечером трудно уснуть, а понедельник начинается с ощущения, похожего на смену часовых поясов, заключила специалист.

Ранее Крашкина заявила, что отсутствие отдыха грозит потерей внимательности и является хроническим стрессом для нервной системы. Специалист подчеркнула, что циркадные ритмы без отпуска сбиваются, организм может перестать различать день и ночь.