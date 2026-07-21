Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 21:34

«Лучший город на земле»: актер Ващилин о Москве

Актер Ващилин назвал Москву лучшим городом на земле

Павел Ващилин Павел Ващилин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский актер, режиссер директор музея МХАТа Павел Ващилин рассказал в интервью журналу «Москвич Mag», что считает столицу лучшим городом на земле. По его словам, местные жители часто не замечают ее красоты.

А что касается Москвы, то с ней все как в песне — это лучший город на земле. <...> Когда приезжаешь в другой город, обычно вертишь головой по сторонам и говоришь: «О, как красиво!» А у себя мы как будто не ценим этого, — признался Ващилин.

Ранее актер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Кузичев был удостоен звания заслуженного артиста России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В сентябре артисту исполнилось 55 лет.

Также кинорежиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков выразил мнение, что потоковое производство сериалов нанесло серьезный удар по качеству российской актерской школы. По его мнению, стремление к быстрому успеху губит таланты в сфере искусства. Режиссер также выразил обеспокоенность тем, как сегодня организована работа на съемочных площадках у многих молодых коллег. По его словам, классические подходы к подготовке артистов уступают место спешке.

Культура
актеры
Москва
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два брата придумали схему с дизелем и попали на скамью подсудимых
Россиянка обратилась к Бастрыкину по делу о насилии экс-мужа над дочерью
Назван новый главком ВСУ
Зеленский подтвердил отставку Сырского с поста главкома ВСУ
В ДНР два человека погибли при ударах дронов по автомобилям
Экс-игроку «Что? Где? Когда?» грозит новый штраф
В Раде заявили об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ
Епископ Силуан оценил татуировки христиан
«Энцо должен извиняться на коленях»: Мостовой об итогах ЧМ-2026
В Европе сообщили о росте нацизма и сатанизма
Петербург готовится к созданию наземного метро
В ООН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание
Леопард напал на трех человек и пробрался в алкогольный магазин
Тверской суд отправил в СИЗО фигурантов громкого дела
«Лучший город на земле»: актер Ващилин о Москве
«Козел отпущения»: политолог назвал причину смещения Сырского
Два американских булли набросились на пятилетнего ребенка в Подмосковье
Зеленский встретился с Федоровым на фоне протестов из-за его отставки
Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС
В Москве раскрыли дело о хищении миллиардов рублей на авиазапчастях
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.