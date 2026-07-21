«Лучший город на земле»: актер Ващилин о Москве

Российский актер, режиссер директор музея МХАТа Павел Ващилин рассказал в интервью журналу «Москвич Mag», что считает столицу лучшим городом на земле. По его словам, местные жители часто не замечают ее красоты.

А что касается Москвы, то с ней все как в песне — это лучший город на земле. <...> Когда приезжаешь в другой город, обычно вертишь головой по сторонам и говоришь: «О, как красиво!» А у себя мы как будто не ценим этого, — признался Ващилин.

Ранее актер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Кузичев был удостоен звания заслуженного артиста России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В сентябре артисту исполнилось 55 лет.

Также кинорежиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков выразил мнение, что потоковое производство сериалов нанесло серьезный удар по качеству российской актерской школы. По его мнению, стремление к быстрому успеху губит таланты в сфере искусства. Режиссер также выразил обеспокоенность тем, как сегодня организована работа на съемочных площадках у многих молодых коллег. По его словам, классические подходы к подготовке артистов уступают место спешке.