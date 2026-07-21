Петербург готовится к созданию наземного метро

Власти Санкт-Петербурга считают создание наземного метро одной из важных задач развития транспортной системы города, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин на заседании правительства. Он также отметил, что интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок уже началась благодаря запуску тактового движения электричек.

[Наша] важная задача — заложить основу для создания в городе наземного метро, — заявил Минкин.

Следующим этапом станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании с использованием карты «Подорожник», добавил он. Как ранее отмечалось в материалах Законодательного собрания Петербурга, проект наземного метро предусматривает создание сети городских электричек с потенциальным объемом перевозок около 180 млн пассажиров в год.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил: систему контроля падения на пути внедрят на всей Большой кольцевой линии метро в ближайшие четыре года. К 2030 году технология должна заработать на всех 29 станциях БКЛ. Она станет базовым элементом безопасного беспилотного движения поездов.