Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 21:51

Петербург готовится к созданию наземного метро

Власти Петербурга заявили о необходимости создания наземного метро

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Санкт-Петербурга считают создание наземного метро одной из важных задач развития транспортной системы города, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин на заседании правительства. Он также отметил, что интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок уже началась благодаря запуску тактового движения электричек.

[Наша] важная задача — заложить основу для создания в городе наземного метро, — заявил Минкин.

Следующим этапом станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании с использованием карты «Подорожник», добавил он. Как ранее отмечалось в материалах Законодательного собрания Петербурга, проект наземного метро предусматривает создание сети городских электричек с потенциальным объемом перевозок около 180 млн пассажиров в год.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил: систему контроля падения на пути внедрят на всей Большой кольцевой линии метро в ближайшие четыре года. К 2030 году технология должна заработать на всех 29 станциях БКЛ. Она станет базовым элементом безопасного беспилотного движения поездов.

Регионы
Санкт-Петербург
метро
проекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский предложил Федорову новую должность
Два брата придумали схему с дизелем и попали на скамью подсудимых
Россиянка обратилась к Бастрыкину по делу о насилии экс-мужа над дочерью
Назван новый главком ВСУ
Зеленский подтвердил отставку Сырского с поста главкома ВСУ
В ДНР два человека погибли при ударах дронов по автомобилям
Экс-игроку «Что? Где? Когда?» грозит новый штраф
В Раде заявили об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ
Епископ Силуан оценил татуировки христиан
«Энцо должен извиняться на коленях»: Мостовой об итогах ЧМ-2026
В Европе сообщили о росте нацизма и сатанизма
Петербург готовится к созданию наземного метро
В ООН подсчитали, сколько людей не могут позволить себе здоровое питание
Леопард напал на трех человек и пробрался в алкогольный магазин
Тверской суд отправил в СИЗО фигурантов громкого дела
«Лучший город на земле»: актер Ващилин о Москве
«Козел отпущения»: политолог назвал причину смещения Сырского
Два американских булли набросились на пятилетнего ребенка в Подмосковье
Зеленский встретился с Федоровым на фоне протестов из-за его отставки
Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.