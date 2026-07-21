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21 июля 2026 в 21:07

Сыгравший Кеннеди актер внезапно сменил имидж

Актер Пол Энтони Келли сменил имидж для сериала «Американская история ужасов»

Пол Энтони Келли Пол Энтони Келли Фото: Gianluca Moggi/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Канадский актер Пол Энтони Келли радикально сменил имидж для участия в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов», передает Whoopsee на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена). Он предстал перед камерами с осветленными волосами и в мрачном кожаном плаще. Келли прославился ролью Джона Кеннеди — младшего в сериале «Американская история любви» (телешоу от Райана Мерфи).

Забудьте милого сына президента Кеннеди, потому что Пол Энтони Келли уже готов оставить позади очарование золотого мальчика, чтобы погрузиться в мрачную, тревожную и пугающую атмосферу «Американской истории ужасов», — отмечается в публикации.

На снимках 37-летний Келли запечатлен в черных брюках, белой рубашке, бордовом галстуке и длинном кожаном тренче с деталями в виде змей. Дополняют образ солнцезащитные очки и ботинки с эффектом крокодиловой кожи. Такой внешний вид намекает на создание темного и магнетического персонажа для новой главы антологии. До этого Келли был брюнетом.

Новый сезон «Американской истории ужасов» ожидается в октябре 2026 года. Детали сюжета и конкретная роль актера пока держатся в секрете. К нему присоединятся давние звезды хоррора Сара Полсон, Джессика Лэнг, Эван Питерс, Анджела Бассетт и Эмма Робертс.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что певец Ваня Дмитриенко сохранит свой текущий музыкальный стиль и имидж на ближайшее десятилетие. По его словам, артист уже сформировал взрослую аудиторию, поэтому радикальные перемены в репертуаре ему в ближайшее время не потребуются.

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