Продюсер рассказал, сменит ли Дмитриенко имидж и репертуар Продюсер Рудченко: Дмитриенко не сменит имидж в ближайшие 10 лет

Певец Ваня Дмитриенко не станет менять свой имидж и репертуар в течение ближайших 10 лет, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, в настоящее время творчество артиста уже не направлено на молодежь.

Думаю, Дмитриенко не будет менять образ и репертуар минимум ближайшие 10 лет. Он приобрел взрослую аудиторию. Сейчас, соответственно, он работает уже не на зумерскую публику, а на ту, которой до 35 лет. Предположу, что ему в ближайшие годы ничего особо менять не надо, — прокомментировал Рудченко.

Ранее сообщалось, что концерт Дмитриенко во Владивостоке вызвал недовольство среди зрителей из-за неудачного размещения. Некоторые посетители, заплатившие около 5 тыс. рублей за билеты, обнаружили, что сидят в секторе, откуда видно только стену. По словам фанатов, вместо обычных кресел в этой зоне были установлены деревянные конструкции.

