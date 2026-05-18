Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля «Петровские Ассамблеи» в Петербурге

30 мая 2026 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в честь дня рождения города пройдет ежегодный фестиваль «Петровские Ассамблеи», сообщается в релизе, имеющемся в распоряжении NEWS.ru.

Хедлайнером концерта станет Ваня Дмитриенко, а режиссером шоу выступит народный артист России Аскольд Запашный. Также на сцену выйдут Mona, Bushido Zho, Мартин и другие музыканты. Ведущими мероприятия будут Анастасия Белявская и Олег Сидоров (NANSI & SIDOROV).

Специально для праздника построят гигантскую сцену, оснащенную фигурными конструкциями и башнями с мультимедийными экранами. На один вечер стадион превратится в танцпол, а само действо будет сопровождаться масштаб­ными световыми и пиротехническими эффекта­ми.

Ранее сообщалось, что VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге в парке 300-летия города 4 и 5 июля. На мероприятии выступят Вадим Самойлов, Мари Краймбрери, Клава Кока, Татьяна Картукова, Ольга Бузова и другие артисты.