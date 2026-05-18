В Госдуме раскрыли, зачем Украина сделала ставку на жестоких наемников Журавлев: жестокие наемники нужны были ВСУ, чтобы запугать Россию и весь мир

Украине требовались жестокие наемники, чтобы запугать Россию и все мировое сообщество, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако выяснилось, что иностранные формирования плохо управляются и заинтересованы только в собственном обогащении, добавил он.

Поначалу киевскому режиму нужны были шокирующие наемники, потому что Украине требовалось запугать и российскую армию, и все мировое сообщество. Но со временем стало ясно, что такие отряды — чистой воды «махновщина»: никому толком не подчиняются и заинтересованы только в том, чтобы кого-нибудь по-быстрому ограбить и убить, — пояснил Журавлев.

В конечном итоге наемники стали грабить украинское население, продолжил депутат. Поэтому командование ВСУ решило заняться расформированием их подразделений, считает он.

Ценность таких отрядов равнялась нулю, а дурная слава все чаще докатывалась до европейских хозяев Украины, — подчеркнул парламентарий.

В конце прошлого года Киев принял решение о расформировании Иностранного легиона ВСУ. По официальной информации, причиной стали значительные потери среди наемников, а реформа якобы направлена на их снижение и стандартизацию службы.