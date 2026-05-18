Итоги РПЛ в 2026-м: кто чемпион, призеры, места «Спартака» и ЦСКА

17 мая завершился сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Петербургский «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом, на самом финише дистанции обойдя «Краснодар». Как провели сезон московские клубы, кто сыграет в стыковых матчах, какие команды вылетели из РПЛ — в материале NEWS.ru.

«Зенит» — 11-кратный чемпион России по футболу

Для коллектива Сергея Семака сезон получился непростым. Петербуржцы потерпели всего два поражения за 30 туров — от «Ахмата» в первом матче после назначения Станислава Черчесова (0:1) и от «Оренбурга» в начале весенней части сезона (1:2). Обе неудачи случились в гостях. Дома «Зенит» показал почти стопроцентный результат: 13 побед в 15 матчах.

Практически всю дистанцию в РПЛ лидировал не «Зенит». Петербуржцы были на вершине таблицы всего лишь после трех туров: 25-го, 29-го и 30-го. В первый раз сине-бело-голубые стали лидером после осечки «Краснодара» в матче с «Балтикой» (2:2), а во второй — после поражения «быков» от «Динамо» (1:2).

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой призвал не обращать внимания на то, как «Зенит» стал победителем РПЛ. Он отметил, что петербуржцы грамотно воспользовались ошибкой конкурентов.

«Стал ли „Зенит“ чемпионом заслуженно? Знаете, сколько заслуженных команд смотрят финалы Лиги чемпионов по телевизору, как и мы с вами? Не надо на это смотреть. Выиграли — молодцы. Какая разница? Кто ж знал, что [Хуан] Боселли выйдет и с трех шагов ударит в грудь [Андрею] Луневу?» — прокомментировал для NEWS.ru итоги РПЛ Мостовой.

«Краснодар» не смог защитить чемпионский титул

Дуглас Аугусто, полузащитник клуба «Краснодар» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Победитель РПЛ сезона-2024/25 возглавлял таблицу больше половины чемпионата. В начале весенней части случилось обидное поражение в Казани от «Рубина» (1:2). В игре против прямого конкурента «Зенита» команда Мурада Мусаева не смогла реализовать численное преимущество в последние 15 минут и сыграла вничью (1:1), а в предпоследнем туре на пути «быков» в очередной раз встало «Динамо». Бело-голубые победили со счетом 2:1 и лишили «Краснодар» первой строчки. Оставались лишь теоретические шансы: нужно было обыграть «Оренбург» и надеяться на то, что «Зенит» в гостях проиграет «Ростову». Последнего не случилось. Впрочем, шанс на трофей у «Краснодара» остается — 24-го числа они сыграют со «Спартаком» в суперфинале Кубка России.

Мостовой считает, что «Краснодар» упустил золото в матче против «Динамо». По мнению экс-игрока, футболисты должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.

«„Краснодар“ должен кусать себя за все места. Они проиграли чемпионат в матче с „Динамо“. Забивай все моменты — стали бы чемпионами. Футболисты должны винить только себя. Я, правда, сказал перед их игрой в Москве, что они потеряют очки», — отметил Мостовой.

«Локомотив» дотерпел до бронзовых медалей

После первой части чемпионата коллектив Михаила Галактионова шел в группе лидеров вместе с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. Ожидалось, что эта четверка разыграет между собой золотые медали. Однако уже через пару туров стало понятно, что «Локомотив» и ЦСКА до первого места «не доедут». Итоговое отставание железнодорожников от первого места составило аж 15 очков — 53 против 68 у «Зенита».

«Локомотив» потерял много очков весной — поражения от «Крыльев Советов» и «Рубина», ничьи с махачкалинским «Динамо» и «Ахматом». В последнем туре могла уплыть и бронза: железнодорожникам нужна была всего лишь ничья в матче с ЦСКА, чтобы обеспечить третье место. «Локомотив» проиграл — 1:3, но, к счастью для красно-зеленых, внезапно подтянувшийся весной «Спартак» не смог обыграть «Динамо» в Махачкале (0:0).

Футбольный матч между «Локомотивом» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Третье место «Локомотива» не является уровнем железнодорожников, заявил бывший тренер столичного клуба Юрий Семин. По его словам, в этом сезоне команда не смогла бороться за чемпионство.

«Надо занимать первое место, бороться за чемпионство — тогда это успех. Кто вспомнит про третье место? Я уже не помню, сколько раз „Локомотив“ занимал третье место. Эти команды оказались не в состоянии вести полноценную борьбу за чемпионство. Ни „Локомотив“, ни „Спартак“, ни ЦСКА, ни „Динамо“ не смогли вести борьбу за чемпионство до последнего тура», — сказал Семин.

Какие места заняли «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Балтика»

На четвертом месте финишировал «Спартак». Все команды, кроме «Зенита» и «Краснодара», теряли очень много очков в весенней части чемпионата. Этим почти воспользовались красно-белые.

Невыразительная первая часть сезона привела к отставке Деяна Станковича. При новом главном тренере Хуане Карлосе Карседо выступления «Спартака» стали лучше, но ненужные потери очков все равно случались: ничья с «Ростовом», поражение от «Крыльев Советов». В последнем туре был даже шанс попасть в тройку. «Спартаку» нужно было обыграть махачкалинское «Динамо» и надеяться, что «Локомотив» проиграет ЦСКА. Красно-зеленые со своей задачей справились и уступили 1:3, а вот красно-белые не смогли — ничья 0:0. Сезон можно будет считать относительно успешным, если «Спартак» выиграет Кубок России.

Мостовой выставил «Спартаку» оценку за результат в завершившемся сезоне.

«На данный момент оцениваю сезон „Спартака“ на три с плюсом. Если выиграют Кубок — четыре с плюсом можно поставить. В чемпионате разницы особой нет, третье место, четвертое, пятое… „Краснодар“ вот вторым стал — разве они радуются?» — сказал экс-спартаковец.

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Пятым стал ЦСКА. Провальная весна отбросила армейцев очень далеко от лидеров, а завершилось все отставкой Фабио Челестини. Назначенный исполняющим обязанности Дмитрий Игдисамов сделал все от себя возможное. У него было всего два дня на подготовку к кубковому матчу против «Спартака». Команда уступила 0:1, но смотрелась достойно и во втором тайме имела хорошие моменты. Игру с «Пари НН» (2:1) спасли молодые Данила Козлов и Имран Фиров, а в последнем туре ЦСКА расправился с «Локомотивом» (3:1).

Провал ЦСКА в весенней части сезона РПЛ связан с плохой физической формой футболистов, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. По его словам, иностранные специалисты, в частности Челестини, не умеют готовить команды в условиях большого зимнего перерыва в России.

«ЦСКА очень хорошо начал сезон, выиграли Суперкубок у „Краснодара“. В чемпионате показывали яркую атакующую игру, много забивали. На сборах показали хорошую игру, подписали новых игроков, но команда была совсем не готова физически. Отставка Челестини стала ожидаемой», — сказал Масалитин.

Шестое место заняла «Балтика». Прыгнувшие выше головы калининградцы завершали чемпионат без своего лидера Брайана Хиля, который выбыл из-за травмы, а также основного вратаря Максима Бориско. В последних восьми играх «Балтика» не смогла выиграть ни разу.

«Балтика» провела успешный сезон, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Андрея Талалаева просела во второй части чемпионата из-за травм ведущих игроков и недостаточной глубины состава.

«„Балтика“ — не такая команда, где есть два равных состава. Учитывая все кадровые потери, вполне успешное выступление и достойное место для новичка. Там и травмы, и пришлось с некоторыми расставаться», — считает Непомнящий.

Футбольный матч между «Локомотивом» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

На седьмой строчке финишировало московское «Динамо». Многое было упущено в первой части чемпионата, когда команду возглавлял Валерий Карпин. Сначала бело-голубых принял Ролан Гусев в качестве исполняющего обязанности, а после получил полноценное назначение. Под его руководством команда выглядела здорово в весенней части: разгромные победы над «Спартаком» (5:2) и ЦСКА (4:1), в финале Пути РПЛ Кубка России удалось дойти до серии пенальти с «Краснодаром». А в предпоследнем туре обыграли «быков» в чемпионате, лишив их золотых медалей.

«Динамо» хорошо проявило себя во второй части сезона с приходом Гусева, сказал NEWS.ru экс-игрок сборной России и бело-голубых Дмитрий Булыкин.

«„Динамо“ провалило старт сезона, стояли чуть ли не на вылет, потом произошли перестановки. Гусев вдохнул новую жизнь, это был глоток свежего воздуха. „Динамо“ хорошо себя проявило, они дошли до финала Кубка России, поднялись высоко, но все равно этого не хватило для выполнения результатов. Понятно, что хотели выиграть Кубок, быть выше в чемпионате, но не получилось. Многое было упущено в начале сезона», — подвел итог Булыкин.

Кто вылетел из РПЛ по итогам сезона

«Сочи» слишком поздно начал показывать хороший футбол и набирать очки. После 23 туров у команды Игоря Осинькина было всего девять очков, а в конечном итоге стало 22. Если бы не провальный старт, сочинцы могли остаться в РПЛ. Компанию в Первой лиге в следующем сезоне составит занявший 15-е место «Пари НН». Эти команды в следующем сезоне заменят «Родина» и «Факел».

В стыковых матчах за право остаться в РПЛ сыграют «Акрон» (13-е место) и махачкалинское «Динамо» (14-е место). Их соперниками станут «Ротор» (четвертое место в Первой лиге) и «Урал» (третье место в Первой лиге).

Читайте также:

Российским спортсменам вернули флаг и гимн: кого это коснулось

Новый Яшин и герой Парижа: как Сафонов выиграл семь трофеев с ПСЖ

Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче

Конфликт с Медведевой, Тутберидзе, роман с Кридом: как живет Алина Загитова

Фигуристка Муравьева меняет спортивное гражданство: что происходит