Российским спортсменам вернули флаг и гимн: кого это коснулось

Российских гимнастов допустили до международных соревнований под флагом и гимном страны. Какие еще атлеты уже выступают с национальной символикой — в материале NEWS.ru.

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из РФ смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Заседание исполкома прошло 17 мая в Шарм-эш-Шейхе. Это решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Первыми под российским флагом выступят представители спортивной акробатики — на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут с 29 по 31 мая, с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня.

Возвращение флага и гимна российским гимнастам является большой победой новой объединенной Федерации гимнастики России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, теперь нужно ждать таких же решений от других международных организаций.

«Прекрасная новость. Это победа всей новой объединенной федерации гимнастики. И мы поздравляем и президента, и всех спортсменов, и тренеров. Это действительно эпохальное событие с учетом того, что гонение было не только на гимнастов, но и на всех наших спортсменов. Теперь ждем такую же реакцию от остальных международных федераций по другим видам спорта», — сказал Свищев.

Разрешение российским гимнастам выступать на международных соревнованиях с государственным флагом и гимном было ожидаемым событием, заявил NEWS.ru гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, Европы и РФ Антон Голоцуцков. По его словам, это решение назревало давно.

«Наконец-то это произошло. Прыгать до потолка мы точно не будем. Но рано или поздно это должно было произойти. Что это как-то повлияет на развитие спорта, я сомневаюсь. Но маленькими шагами все же движемся вперед к развитию. Очень хотелось бы, чтобы так было и в дальнейшем», — высказался Голоцуцков.

Вслед за гимнастами и другие спортсмены из России начнут выступать с государственным триколором на международных соревнованиях, выразила уверенность в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, текущая ситуация наглядно демонстрирует политику двойных стандартов в мировом спорте.

«Можно порадоваться за гимнастов, которым разрешили выступать с триколором на соревнованиях. Хотелось бы, чтобы такие федерации, как борьба и гимнастика, послужили примером для остальных. Нынешняя ситуация показывает, как выглядят двойные стандарты. Одни допускают, а другие уперлись и стоят на своем. Ждем, что и другие федерации допустят спортсменов из РФ до соревнований с триколором. Сейчас у многих идут конгрессы. Поэтому я думаю, что мы услышим о допуске и других спортсменов», — высказалась Журова.

Российские гимнасты смогут выступить на всех международных турнирах под флагом и гимном страны, кроме чемпионата Европы, заявил спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. Он отметил, что пока есть проблемы с коммуникацией с европейскими федерациями видов спорта.

«Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду с флагом и гимном», — сказал Губерниев.

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Инна Быстрова не скрывала своих чувств по поводу того, что спортсменки наконец-то выступят с национальной символикой.

«Великолепная новость. Мы все от этого только рады», — заявила Быстрова NEWS.ru.

Федерация гимнастики России (ФГР) приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, заявил президент организации, глава РЖД Олег Белозеров.

«Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабэ за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», — заявил Белозеров.

World Gymnastics — пятая олимпийская федерация, разрешившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Сначала подобное решение приняли в дзюдо и тхэквондо.

13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. После решения World Aquatics Россия получила право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта. С 21 по 27 апреля женская сборная по водному поло выступила под флагом страны на втором дивизионе Кубка мира и одержала победу.

Федерация водных видов спорта России проделала колоссальную работу по возвращению национальной символики российским атлетам, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

«Я очень счастлива. Поздравляю всех спортсменов, всех тренеров и всю федерацию. Я уверена, что была проделана большая и, как мы видим, плодотворная работа. На Олимпиаде в Токио я очень сильно переживала и плакала от того, что не могу петь гимн своей родной страны, не могу смотреть на триколор. И это были мои заключительные Олимпийские игры. Мы выиграли. Было несправедливо, что наша команда была лишена такого счастья — петь гимн страны. Я очень хочу пожелать нашим спортсменам побед, чтобы они как можно чаще и больше поднимались на первую ступень пьедестала и у них была возможность исполнять гимн и смотреть на триколор», — сказала Шишкина.

15 мая бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение о полном снятии ограничений и допуске российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных группах.

«Для России это одно из самых медалеемких направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грепплинг, панкратион, а также ряд других. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт», — заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

