День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:33

«Наконец-то»: Голоцуцков о разрешении гимнастам РФ выступать с триколором

Голоцуцков: разрешение гимнастам России выступать с триколором было ожидаемым

Антон Голоцуцков Антон Голоцуцков Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Разрешение российским гимнастам выступать на международных соревнованиях с государственным флагом и гимном было ожидаемым событием, заявил NEWS.ru гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, Европы и РФ Антон Голоцуцков. По его словам, это решение назревало давно.

Наконец-то это произошло, [что российским гимнастам разрешили выступать на международных соревнованиях с государственным флагом и гимном]. Вот что я могу сказать. У меня комментарий короткий, потому что прыгать до потолка мы точно не будем. Но рано или поздно это должно было произойти. И вот наконец-то. Что это как-то повлияет на развитие спорта, я сомневаюсь. Но маленькими шагами все же движемся вперед к развитию. Очень хотелось бы, чтобы так было и в дальнейшем, — высказался Голоцуцков.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из России смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном.

Спорт
гимнасты
Россия
спортсмены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп об «отчаянных» попытках Ирана договориться с США
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.