«Наконец-то»: Голоцуцков о разрешении гимнастам РФ выступать с триколором

Разрешение российским гимнастам выступать на международных соревнованиях с государственным флагом и гимном было ожидаемым событием, заявил NEWS.ru гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, Европы и РФ Антон Голоцуцков. По его словам, это решение назревало давно.

Наконец-то это произошло, [что российским гимнастам разрешили выступать на международных соревнованиях с государственным флагом и гимном]. Вот что я могу сказать. У меня комментарий короткий, потому что прыгать до потолка мы точно не будем. Но рано или поздно это должно было произойти. И вот наконец-то. Что это как-то повлияет на развитие спорта, я сомневаюсь. Но маленькими шагами все же движемся вперед к развитию. Очень хотелось бы, чтобы так было и в дальнейшем, — высказался Голоцуцков.

Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из России смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном.