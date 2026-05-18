Названа причина отмены торгов по ЮГК

Торги по продаже контрольного пакета акций группы «Южуралзолото» (ЮГК) отменили из-за отсутствия претендентов, допущенных к лоту, следует из ГИС «Торги». При этом информации об отклоненных заявках не представлена.

Торги были признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре, — отмечалось в протоколе.

Ранее сообщалось, что итоги торгов подведут 18 мая. Шаг аукциона составлял 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей). Общая начальная стоимость имущества оценивалась в 162 млрд рублей. Самыми крупными частями актива стали доля в размере 67,2% в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (140,44 млрд рублей), 100% в ООО «Управляющая компания ЮГК» (9,12 млрд рублей) и 100% в ООО «Хоум» (10,44 млрд рублей).

До этого глава Роснедр Олег Казанов сообщил, что в 2026 году Россия планирует выставить на торги значительное количество небольших золотоносных участков, преимущественно в Якутии. Основной акцент будет сделан на массовое распределение лицензий, а не на разработку крупных месторождений.