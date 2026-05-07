День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:04

Названа дата продажи национализированного золотодобытчика

Росимущество заявило о планах продать золотодобытчика ЮГК к 18 мая

Аукцион по продаже активов группы ЮГК, национализированных летом 2025 года, будет объявлен 8 мая, заявили в Росимуществе. Сбор заявок от инвесторов продлится до 15 мая, а итоги торгов подведут 18 мая. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей).

Общая начальная стоимость имущества оценена в 162 млрд рублей. Самыми крупными частями актива являются доля в размере 67,2% в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (140,44 млрд рублей), 100% в ООО «Управляющая компания ЮГК» (9,12 млрд рублей) и 100% в ООО «Хоум» (10,44 млрд рублей).

Ранее глава Роснедр Олег Казанов сообщил, что в 2026 году Россия планирует выставить на торги значительное количество небольших золотоносных участков, преимущественно в Якутии. Основной акцент будет сделан на массовое распределение лицензий, а не на разработку крупных месторождений.

До этого сообщалось, что повторный аукцион по продаже московского Рижского вокзала назначен на 10 июня. Торги будут проводиться на электронной площадке. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 400,9 млн рублей. На продажу выставлен целый комплекс объектов.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

