Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:47

Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области

ТАСС: Росимущество уволит главу МТУ Хайрутдинова по итогам внутренней проверки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Росимущество уволит руководителя Межрегионального территориального управления (МТУ) ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, соответствующее решение было принято по итогам внутренней проверки и выявления серьезных нарушений.

По итогам внутренней проверки <...> выявлены серьезные недостатки в организации работы Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области. Принято решение об увольнении руководителя МТУ Росимущества Хайрутдинова Альберта Маратовича, — сказал источник.

Ранее в Дагестане задержали бывшего руководителя территориального управления Росимущества по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении него проводится уголовное расследование.

До этого бывший руководитель подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к четырем с половиной годам тюрьмы за взятку. Суд также признал ее виновной в подстрекательстве к превышению полномочий, оштрафовал на 1,9 млн рублей и запретил занимать государственные и муниципальные посты на три года.

Росимущество
Татарстан
Ульяновская область
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
В Совете Федерации оценили потенциал британских спецслужб
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.