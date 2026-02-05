Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области ТАСС: Росимущество уволит главу МТУ Хайрутдинова по итогам внутренней проверки

Росимущество уволит руководителя Межрегионального территориального управления (МТУ) ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, соответствующее решение было принято по итогам внутренней проверки и выявления серьезных нарушений.

По итогам внутренней проверки <...> выявлены серьезные недостатки в организации работы Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области. Принято решение об увольнении руководителя МТУ Росимущества Хайрутдинова Альберта Маратовича, — сказал источник.

Ранее в Дагестане задержали бывшего руководителя территориального управления Росимущества по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении него проводится уголовное расследование.

До этого бывший руководитель подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к четырем с половиной годам тюрьмы за взятку. Суд также признал ее виновной в подстрекательстве к превышению полномочий, оштрафовал на 1,9 млн рублей и запретил занимать государственные и муниципальные посты на три года.