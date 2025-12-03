Российскую чиновницу отправили в колонию за крупную взятку Экс-главу подразделения Росимущества по Удмуртии приговорили к 4,5 года колонии

Бывшая руководитель подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к 4,5 года лишения свободы за получение взятки, сообщает региональная прокуратура. Также ее признали виновной в подстрекательстве к превышению полномочий.

Помимо этого, суд наложил на экс-чиновницу штраф в размере 1,9 млн рублей. Рублева лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на трехлетний срок.

По версии следствия, бывшая руководитель подразделения Росимущества получила взятку в размере 1,9 млн рублей от директора коммерческой организации за обеспечение заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов. Кроме того, в 2025 году она склонила главу Воткинского района к изданию незаконного постановления, чтобы разрешить коммерческой организации использовать участок федеральной земли в границах национального парка «Нечкинский».

Ранее суд в Калининграде приговорил бывшего депутата регионального Законодательного собрания Ивана Грибова к 12 годам колонии строгого режима за дачу взяток сотруднику прокуратуры. Общий размер взяток составил 253 тыс. рублей, часть из которых была выплачена сигаретами.