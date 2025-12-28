Отбывающая наказание в колонии Блиновская начала «марафон шитья» «112»: отец Блиновской рассказал, что в колонии блогер много шьет

Блогер Елена Блиновская, осужденная за неуплату налогов при реализации своего «марафона желаний», в колонии активно занимается швейным делом, рассказал в беседе с Telegram-каналом «112» ее отец. По его словам, инфлюенсер упорно работает, а недавно заболела, поэтому ей пришлось три дня пролежать в санитарной части.

Мужчина отметил, что дочь не жалуется на условия содержания, а спальные места считает достаточно удобными. Что касается встреч с близкими, то их график остается ограниченным: свидания происходят раз в два месяца в формате общения через стекло с использованием телефона.

Ранее Управление ФСИН по Владимирской области объяснило задержку посылок в женской исправительной колонии №1, где находится Блиновская, предновогодним ажиотажем. Также в органах официально опровергли сообщения из соцсетей о том, что блогер якобы получила особый статус.

До этого Арбитражный суд Москвы подтвердил, что Блиновская фактически предоставила компании «Оливия групп», принадлежащей ее мужу Алексею Блиновскому, займы. Общая сумма составила 96 млн рублей. Это может послужить основанием для предъявления отдельного иска о возврате средств в конкурсную массу блогера.