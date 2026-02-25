Зимняя Олимпиада — 2026
Суд взыскал с Блиновской 1,27 млн рублей по делу о банкротстве

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей, в Савеловском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера Елены Блиновской 1,27 млн рублей, признав незаконными платежи за Lamborghini, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ее представителя. Суд удовлетворил заявление финансового управляющего Марии Ознобихиной в рамках дела о банкротстве.

Ознобихина настаивала на незаконности перечислений. Управляющий указала, что переводы нарушили права и интересы кредиторов. Суд признал спорные платежи недействительными и постановил взыскать указанную сумму. Решение принято в рамках процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.

Ранее представитель Блиновской обжаловал приговор в кассационной инстанции. «Королева марафонов» этапирована в женскую ИК-1 во Владимирской области. До этого появилась информация, что Блиновскую направили в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области. Этот отряд считается среди осужденных привилегированным — там заключенные выполняют более легкую работу.

До этого Московский арбитражный суд признал незаконной сделку по продаже автомобиля Porsche Cayenne между бизнесвумен Еленой Блиновской и ее водителем Алексеем Зеньковым. Суд обязал вернуть более 1,3 млн рублей в ее конкурсную массу, сообщает финансовый управляющий Мария Ознобихина. Сделку оспорили в рамках процедуры банкротства.

