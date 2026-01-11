Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 04:13

Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Представитель защиты осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогера Елены Блиновской обжаловал приговор в кассационной инстанции, рассказал ТАСС один из участников процесса. В материале напомнили, что королева марафонов этапирована в женскую ИК-1 во Владимирской области.

Один из представителей защиты осужденной Елены Блиновской подал кассационную жалобу на приговор, — сообщил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что Блиновскую направили в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области. Этот отряд считается среди осужденных привилегированным — там заключенные выполняют более легкую работу.

До этого криминалист Михаил Игнатов заявил, что для блогера Елены Блиновской, приговоренной к 4,5 года лишения свободы, могут быть смягчены условия содержания во Владимирской колонии. По его мнению, из-за ее медийности администрация учреждения будет обеспечивать безопасность и особый контроль.

Однако в региональном управлении ФСИН сообщили, что в исправительном учреждении во Владимирской области нет отрядов с привилегированными условиями содержания. Так в ведомстве ответили на сообщения, что блогера Елену Блиновскую распределили в считающийся у заключенных привилегированным отряд, где у арестанток самая легкая работа.

Елена Блиновская
приговоры
суды
колонии
