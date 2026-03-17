17 марта 2026 в 18:57

Дело против экс-главы российского региона поступило в суд

Экс-губернатор Челябинской области Юревич предстанет перед судом

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его советник Александр Москалюк предстанут перед судом, сообщила в Telegram-канале официальный представитель СК России Светлана Петренко. Уголовное дело против них направлено в суд.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Юревич обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Москалюку вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Ранее стало известно, что Московский гарнизонный военный суд назначил бывшему начальнику 22-го отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны РФ подполковнику Евгению Лайко наказание в виде 11 лет колонии. Он проходил в качестве фигуранта по делу о получении взяток суммой около 11 млн рублей, а также о мошенничестве на 3 млн рублей.

До этого «Коммерсант» сообщил, что бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, отправленный под домашний арест по обвинению в коррупции, в качестве одной из взяток получил от главы «Бамстройпути» Антона Абдурахманова мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью более 2,2 млн рублей. По данным издания, транспортное средство оформили на сына чиновника.

Дело против экс-главы российского региона поступило в суд
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

