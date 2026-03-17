Дело против экс-главы российского региона поступило в суд Экс-губернатор Челябинской области Юревич предстанет перед судом

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его советник Александр Москалюк предстанут перед судом, сообщила в Telegram-канале официальный представитель СК России Светлана Петренко. Уголовное дело против них направлено в суд.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Юревич обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Москалюку вменяют посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

