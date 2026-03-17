17 марта 2026 в 13:58

Военный суд вынес новое решение по одному из скандальных дел Минобороны

Экс-главу отдела зенитного вооружения МО РФ Лайко приговорили к 11 годам колонии

Московский гарнизонный военный суд назначил бывшему начальнику 22-го отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны РФ подполковнику Евгению Лайко наказание в виде 11 лет колонии, сообщает ТАСС. Отмечается, что он проходил в качестве фигуранта по делу о получении взяток суммой около 11 млн рублей, а также мошенничестве на 3 млн рублей.

Суд постановил признать Евгения Лайко виновным и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Назначить штраф в размере 9 млн рублей и лишить воинского звания «подполковник», — уточнили в суде.

Также судья постановил лишить его государственных наград, включая медаль за заслуги перед Отечеством II степени и медаль Суворова. Кроме того, он лишил Лайко права занимать должности государственных и муниципальных должностях, связанных с управлением и организацией, на восемь лет. Помимо этого, было принято решение конфисковать и обратить в доход государства 13,6 млн рублей.

Ранее в Брянской области суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Александру Петроченко. Он признан виновным в получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 20,7 млн рублей.

