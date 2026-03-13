В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку Экс-замгубернатора Брянской области получил 10 лет по делу о взятке

Суд в Брянской области приговорил бывшего заместителя губернатора региона Александра Петроченко к 10 годам лишения свободы по делу о взятке, сообщили в пресс-службе судов региона. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 20,7 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок четыре года, — говорится в сообщении.

Ранее Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 млн рублей с Алексея Винницкого, занимавшего должность начальника 447-го военного представительства Министерства обороны России. Происхождение этих средств бывший чиновник подтвердить не смог.

До этого сообщалось, что бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицал свою причастность к преступлению.