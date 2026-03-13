Эксперт раскрыл, почему наземное вторжение США станет подарком для Ирана

Иран рассчитывает на начало сухопутной операции, чтобы на деле продемонстрировать США и Израилю готовность отстаивать свой суверенитет, заявил в интервью ИС «Вести» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По словам военного эксперта, Тегеран настроен весьма оптимистично и заявляет о готовности сражаться на протяжении 10 лет.

У них [Ирана] есть опыт — восемь лет войны с Ираком, и они себя чувствуют довольно уверенно, говоря о том, что есть консолидация общества, есть соответствующие ресурсы, запасы ракет, снарядов и всего необходимого, — пояснил Кошкин.

Издание UnHerd ранее написало, что наземная операция США на территории Ирана рискует обернуться катастрофой для Вашингтона. По мнению авторов публикации, главными препятствиями на пути ВС Штатов станут обширная территория и высокая численность населения Исламской Республики.

Сам Трамп заявлял, что война с Ираном закончится уже скоро. По его словам, в Исламской Республике уже нет целей, которые были бы интересны Вашингтону, а Штаты и Израиль идут на опережение и уже нанесли больше ущерба, чем предполагали.