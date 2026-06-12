«Кто-то питается моей кровью»: Буйнов раскрыл правду о своем здоровье

Певец Александр Буйнов опроверг слухи о перенесенном инсульте в разговоре с «Московским комсомольцем». Артист отметил, что не знает, кто распространяет такую информацию. В качестве примера он привел регулярную сдачу крови. По его словам, если он приходит на эту процедуру, то кто-то, возможно, воспринимает это как признак болезни.

Я не знаю, кто это делает. Например, мне нужно сдать кровь. Если я прихожу на сдачу крови, значит, может быть, там отмечают. А я это делаю раз в полтора-два месяца. Так просто надо. Я уже лет 20 или 25 это делаю. Значит, кому-то это надо (распускать слухи об ухудшении здоровья. — NEWS.ru). Кто-то питается моей кровью и придумывает разные болячки, — заявил певец.

Ранее представительница певца Елена Козырь указала, что не будет комментировать сообщения СМИ об ухудшении самочувствия народного артиста России Александра Буйнова. При этом накануне появились данные, что певец якобы перенес микроинсульт, не заметив этого.

Также концертный директор артиста Сергей Пудовкин официально опроверг эти сведения в разговоре с NEWS.ru. Он подчеркнул, что сообщения о проблемах со здоровьем знаменитости не имеют под собой никаких реальных оснований.