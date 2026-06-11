В окружении Буйнова высказались о его здоровье

Представительница народного артиста России Александра Буйнова Елена Козырь отказалась комментировать сообщения СМИ об ухудшении его самочувствия. Так она отреагировала на информацию, что певец якобы перенес микроинсульт, не заметив этого, и обратился к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость, передает ТАСС.
Я не буду комментировать эту информацию, — сказала Козырь
Ранее концертный директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин официально опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что у артиста случился микроинсульт. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сообщения о проблемах со здоровьем знаменитости не имеют под собой никаких оснований.
До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнов перенес микроинсульт и не заметил этого. По данным канала, 76-летний певец якобы пришел к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость. Там же отметили, что в середине мая артиста госпитализировали и обследовали в неврологическом отделении.