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11 июня 2026 в 12:01

В окружении Буйнова высказались о его здоровье

В окружении Буйнова отказались комментировать информацию о здоровье артиста

Александр Буйнов Александр Буйнов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Представительница народного артиста России Александра Буйнова Елена Козырь отказалась комментировать сообщения СМИ об ухудшении его самочувствия. Так она отреагировала на информацию, что певец якобы перенес микроинсульт, не заметив этого, и обратился к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость, передает ТАСС.

Я не буду комментировать эту информацию, — сказала Козырь

Ранее концертный директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин официально опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что у артиста случился микроинсульт. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сообщения о проблемах со здоровьем знаменитости не имеют под собой никаких оснований.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнов перенес микроинсульт и не заметил этого. По данным канала, 76-летний певец якобы пришел к врачам с жалобами на скачки давления и общую слабость. Там же отметили, что в середине мая артиста госпитализировали и обследовали в неврологическом отделении.

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