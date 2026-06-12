Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в одной из стран СНГ

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в одной из стран СНГ Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на северо-западе Азербайджана

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на северо-западе Азербайджана, сообщила РИА Новости сейсмологическая служба республики. Там уточнили, что подземные толчки ощутили жители Гейгельского, Агдамского, а также Губинского районов страны.

В Габале произошло землетрясение магнитудой 5,1, — говорится в сообщении.

Ранее начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что у побережья Южных Курильских островов утром 10 июня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По ее словам, подземные толчки были зарегистрированы в Тихом океане и ощущались на острове Итуруп.