Песков назвал разговор Путина и Алиева теплым и содержательным

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он высоко оценил прошедшую беседу лидеров двух стран, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Очень теплый, содержательный телефонный разговор, — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Путин и Алиев обсудили международную повестку. Беседа прошла в рамках телефонного разговора. Оба отметили конструктивный характер связей двух стран и подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что препятствий для развития отношений между Россией и Азербайджаном сегодня нет. Так он прокомментировал встречу Байрамова с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По мнению Мусабекова, это важное событие, свидетельствующее о политической воле Москвы и Баку.

До этого Байрамов отметил, что Азербайджан и Россия прошли этап сложностей в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что в настоящее время двум государствам удалось полностью нормализовать все аспекты сотрудничества.