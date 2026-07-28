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28 июля 2026 в 12:50

Песков назвал разговор Путина и Алиева теплым и содержательным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он высоко оценил прошедшую беседу лидеров двух стран, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Очень теплый, содержательный телефонный разговор, — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Путин и Алиев обсудили международную повестку. Беседа прошла в рамках телефонного разговора. Оба отметили конструктивный характер связей двух стран и подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что препятствий для развития отношений между Россией и Азербайджаном сегодня нет. Так он прокомментировал встречу Байрамова с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По мнению Мусабекова, это важное событие, свидетельствующее о политической воле Москвы и Баку.

До этого Байрамов отметил, что Азербайджан и Россия прошли этап сложностей в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что в настоящее время двум государствам удалось полностью нормализовать все аспекты сотрудничества.

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