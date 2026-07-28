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28 июля 2026 в 11:41

Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили конструктивный характер связей двух стран, сообщила пресс-служба Кремля в МАКСе. Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата с помощником президента России, спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Кроме того, были затронуты вопросы активизации взаимодействия в рамках двусторонней рабочей группы по вопросам Каспийского моря.

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