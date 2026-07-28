Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран

Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили конструктивный характер связей двух стран, сообщила пресс-служба Кремля в МАКСе. Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата с помощником президента России, спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Кроме того, были затронуты вопросы активизации взаимодействия в рамках двусторонней рабочей группы по вопросам Каспийского моря.

«Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».