Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Стороны подписали план консультаций на 2026–2027 год

В Баку оценили переговоры глав МИД Азербайджана и РФ Депутат Милли Меджлиса Мусабеков: все сложности между Москвой и Баку преодолены

Препятствий для развития отношений между Россией и Азербайджаном сегодня нет, заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, после того как главы МИД двух стран встретились в российской столице для традиционных ежегодных консультаций. По словам парламентария, это важное событие, свидетельствующее о политической воле Москвы и Баку.

Прямых препятствий для того, чтобы развивать отношения между Азербайджаном и Россией, сегодня нет. Байрамов полетел в Москву для традиционных межмидовских консультаций, которые проводятся раз в год поочередно то в Москве, то в Баку. Надеюсь, что и те вопросы, которые остаются открытыми, в ходе диалога удастся сблизить, — сказал Мусабеков.

Депутат рассказал, что приоритетными направлениями для сотрудничества остаются сфера энергетики, транспорта и торговли сельскохозяйственной продукцией.

Российское зерно направляется в Азербайджан в определенных объемах, Баку, в свою очередь, обеспечивает Россию ранними овощами, фруктами в достаточно заметных объемах для российских потребителей. Думаю, эти сферы также будут развиваться и дальше, — сказал Мусабеков.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за приглашение в Москву. Он также подчеркнул, что такие встречи очень важны для укрепления двусторонних отношений.

До этого Лавров заявил, что Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия. По его словам, диалог на уровне руководителей министерств иностранных дел подкрепляет регулярные контакты между президентами двух стран.