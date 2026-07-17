Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 18:18

В Баку оценили переговоры глав МИД Азербайджана и РФ

Депутат Милли Меджлиса Мусабеков: все сложности между Москвой и Баку преодолены

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Стороны подписали план консультаций на 2026–2027 год Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Стороны подписали план консультаций на 2026–2027 год Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Препятствий для развития отношений между Россией и Азербайджаном сегодня нет, заявил NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, после того как главы МИД двух стран встретились в российской столице для традиционных ежегодных консультаций. По словам парламентария, это важное событие, свидетельствующее о политической воле Москвы и Баку.

Прямых препятствий для того, чтобы развивать отношения между Азербайджаном и Россией, сегодня нет. Байрамов полетел в Москву для традиционных межмидовских консультаций, которые проводятся раз в год поочередно то в Москве, то в Баку. Надеюсь, что и те вопросы, которые остаются открытыми, в ходе диалога удастся сблизить, — сказал Мусабеков.

Депутат рассказал, что приоритетными направлениями для сотрудничества остаются сфера энергетики, транспорта и торговли сельскохозяйственной продукцией.

Российское зерно направляется в Азербайджан в определенных объемах, Баку, в свою очередь, обеспечивает Россию ранними овощами, фруктами в достаточно заметных объемах для российских потребителей. Думаю, эти сферы также будут развиваться и дальше, — сказал Мусабеков.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за приглашение в Москву. Он также подчеркнул, что такие встречи очень важны для укрепления двусторонних отношений.

До этого Лавров заявил, что Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия. По его словам, диалог на уровне руководителей министерств иностранных дел подкрепляет регулярные контакты между президентами двух стран.

Страны СНГ
Азербайджан
сотрудничество
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддубный объяснил, чем грозят Украине удары по Киеву и Одессе
Школьник устроил поездку по мемориальной плите и попал под проверку
В Германии повысились цены на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке
Появились новые подробности по делу о сорвавшихся с Эльбруса альпинистах
Милонов резко высказался о нападении на русскоязычную туристку в Грузии
Раскрыто число пострадавших и погибших в Иране после атак США
Молодая девушка попала под удар ВСУ в Курской области
Путин оценил помощь КНДР в проведении специальной военной операции
Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку
Баскетболисту Муну грозит суд из-за побега из «Зенита»
Путин высоко оценил отношения России и Северной Кореи
Путин принял в Кремле главу МИД Северной Кореи
Песков раскрыл послание Путина Ким Чен Ыну на встрече в Кремле
Борис Надеждин остановил кампанию по сбору подписей на выборы в Госдуму
Россиянам дали совет, как избежать частых звонков от мошенников
Израильские войска засекли, куда Иран запустил новую партию ракет
МИД Казахстана сделал заявление после атак на суда в Черном море
Раскрыты детали трагедии с сорвавшимися с высоты на Эльбрусе альпинистами
Смена образа, алкоголь, угрозы семье: как живет блогер Алексей Жидковский
Раскрыто, как удары ВСУ по складам Wildberries отразятся на цене товаров
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.