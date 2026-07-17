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17 июля 2026 в 13:18

Лавров: РФ и Азербайджан движутся к раскрытию потенциала взаимоотношений

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время вступительного слова на переговорах с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве. Он отметил, что сотрудничество идет, даже несмотря на периодические сложности. Трансляцию встречи ведет NEWS.ru.

Рады возможности продолжить наш диалог на уровне руководителей министерств иностранных дел. Он подкрепляет регулярные контакты между президентами двух стран и по линии правительств, министерств ведомств, парламентов. Все это демонстрирует то, что, несмотря на периодически возникающие те или иные сложности, они в жизни неизбежны, мы движемся к полному раскрытию потенциала московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года, — заявил Лавров.

Также в рамках переговоров Лавров подчеркнул, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с Байрамовым посетила Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду. Дипломат возложил венок в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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