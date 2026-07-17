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17 июля 2026 в 13:34

Лавров заявил, что Москва и Баку уладили все вопросы по крушению AZAL

Лавров: РФ и Азербайджан урегулировали вопросы, связанные с авиакатастрофой AZAL

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
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Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По его словам, благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и совместной работе правительств удалось закрыть все аспекты, касающиеся трагедии. Трансляцию встречи ведет NEWS.ru.

В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года, — подчеркнул Лавров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все проблемы между Москвой и Баку остались позади. По его словам, отношения полностью нормализовались. Он уточнил, что взаимодействие с Россией важно не только для двух стран, но и для «более широкой географии». Контакты Баку и Москвы охватывают как традиционные сферы — транспорт, торговлю, гуманитарное сотрудничество, так и новые направления, подчеркнул Алиев.

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