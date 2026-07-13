Алиев высоко оценил нормализацию отношений между Россией и Азербайджаном

Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализовались, все проблемы остались позади, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в рамках IV Глобального медиафорума в Шуше. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Баку очень ценит взаимодействия с Москвой.

Отношения полностью нормализованы. <...> Контакты осуществляются на разных уровнях — между правительствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, по линии МИД, а также администраций президентов. Поэтому, думаю, в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады, — отметил глава республики.

Он уточнил, что отношения с Россией важны не только для двух стран, но и для «более широкой географии». Контакты Баку и Москвы охватывают как традиционные сферы — транспорт, торговлю, гуманитарное сотрудничество, так и новые направления, резюмировал Алиев.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Глава государства подчеркнул, что условием возвращения страны к полноценному участию в работе организации является восстановление прав азербайджанской делегации.