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13 июля 2026 в 10:35

Алиев высоко оценил нормализацию отношений между Россией и Азербайджаном

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
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Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализовались, все проблемы остались позади, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в рамках IV Глобального медиафорума в Шуше. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Баку очень ценит взаимодействия с Москвой.

Отношения полностью нормализованы. <...> Контакты осуществляются на разных уровнях — между правительствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, по линии МИД, а также администраций президентов. Поэтому, думаю, в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады, — отметил глава республики.

Он уточнил, что отношения с Россией важны не только для двух стран, но и для «более широкой географии». Контакты Баку и Москвы охватывают как традиционные сферы — транспорт, торговлю, гуманитарное сотрудничество, так и новые направления, резюмировал Алиев.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Глава государства подчеркнул, что условием возвращения страны к полноценному участию в работе организации является восстановление прав азербайджанской делегации.

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Ильхам Алиев
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