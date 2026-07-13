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13 июля 2026 в 09:10

Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Ильхам Алиев принимает участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума Ильхам Алиев принимает участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума Фото: president.az
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Азербайджан серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе выступления на IV Глобальном медиафоруме в Шуше. Как передает корреспондент NEWS.ru, глава государства подчеркнул, что условием возвращения страны к полноценному участию в работе организации является восстановление прав азербайджанской делегации.

Кроме того, президент призвал европейские структуры набраться мужества. Также он заявил о необходимости признать со стороны Европы допущенную серьезную ошибку.

В свое время генеральный секретарь Совета Европы лично обратился к Алиеву с просьбой воздержаться от выхода из Совета Европы, после чего процесс был приостановлен. Однако с тех пор ситуация не изменилась. Ультимативные требования ПАСЕ в адрес Азербайджана по-прежнему остаются для страны неприемлемыми.

Ранее президент Азербайджана заявил, что между Баку и Ереваном фактически уже существует мир. Он подчеркнул, что для укрепления и обеспечения устойчивости мирного процесса необходима дальнейшая работа. Президент Азербайджана также поблагодарил Еврокомиссию за поддержку диалога между Арменией и Азербайджаном.

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