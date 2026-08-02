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02 августа 2026 в 13:25

Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны

Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьером

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Он подписал соответствующий указ, документ опубликован на сайте лидера.

Назначить Никола Пашиняна премьер-министров Республики Армения, — говорится в документе.

Ранее правящая в Армении партия «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра республики. Соответствующее решение парламентское большинство приняло и направило на утверждение президенту страны Ваагна Хачатуряна.

До этого Хачатурян подписал указ об отставке премьер-министра и всего состава правительства страны. Со слагающим полномочия кабинетом министров республика переходит к процедуре формирования нового руководства.

Перед этим Пашинян заявил, что Ереван намерен сохранить диалог с Москвой и урегулировать все спорные вопросы за столом переговоров. Глава правительства отметил, что текущая ситуация из-за ограничений со стороны России не носит для республики критического характера.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
Ваагн Хачатурян
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