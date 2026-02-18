Президент Армении попал в неловкую ситуацию на обеде в Греции Хачатурян не заметил включенного микрофона и пошутил о голодных гостях в Афинах

Президент Армении Ваагн Хачатурян попал в неловкую ситуацию во время своего государственного визита в Афины, когда не заметил включенный микрофон и спросил, будет ли он выступать сразу после речи президента Греции Константиноса Тасуласа. Соответствующее видео было опубликовано на странице администрации главы государства в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Армянский лидер в шутку заявил, что гостей будут держать голодными, пока он не закончит.

Этих бедных людей (членов делегаций обеих стран. — NEWS.ru) держим голодными, — пошутил Хачатурян, не заметив, что микрофон включен.

Попытавшись включить микрофон, политик с удивлением узнал, что тот все это время работал. Армянский лидер быстро спохватился и произнес полноценную речь, поблагодарив греческую сторону за теплый прием и отметив рост сотрудничества между странами в самых разных сферах — от политики до культуры.

Ранее журналисты заметили, как президент Франции Эммануэль Макрон неловко отошел от своей жены Брижит при выходе из самолета в Индии. Французский лидер скрылся в салоне, оставив супругу у трапа. Макрон растерянно посмотрела вслед мужу и обратилась к экипажу, после чего президент вернулся и подставил ей локоть. Брижит пришлось ждать возвращения мужа, чтобы спуститься по трапу.