12 сентября 2025 в 00:31

Президент Армении заявил, что страна перестала быть младшим братом России

Президент Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом России

Ваагн Хачатурян Ваагн Хачатурян Фото: president.am

Армения — больше не «младший брат» России, заявил президент страны Ваагн Хачатурян в интервью RTVI. По его словам, между странами установились равноправные, партнерские отношения.

Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. <...> Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал внимательно следить за тем, как будет функционировать на практике соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое в США. Он отметил, что изначально положительные отзывы сменились более сдержанными и скептическими оценками положения дел.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск. Он подчеркнул, в стране также по сей день действует Европейская мониторинговая миссия, которая отслеживает обстановку на границе с Азербайджаном.

Армения
Европа
Россия
Ваагн Хачатурян
