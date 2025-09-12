Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 00:00

В Госдуме предложили ограничить школы для детей мигрантов

Миронов предложил зачислять детей мигрантов в школы только при свободных местах

Необходимо ограничить зачисление детей мигрантов в государственные и муниципальные школы и детские сады, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат направил официальное письмо — документ есть у редакции NEWS.ru — с инициативой министру просвещения РФ Сергею Кравцову, предлагая предоставлять приоритет россиянам, а иностранцам — только при наличии свободных мест и за плату.

Предлагаем установить приоритетное зачисление детей граждан РФ в государственные и муниципальные школы и детские сады, а детей мигрантов принимать только при наличии свободных мест. Также предлагаем установить обязательную компенсационную плату для иностранных граждан за предоставление мест в учебных заведениях, — говорится в обращении.

По словам парламентария, в регионах с высокой концентрацией мигрантов ощущается дефицит мест для российских детей, что вынуждает родителей откладывать выход на работу или оплачивать частные детские сады. Он также отметил, что в некоторых школах уже почти нет русских детей, а бюджет оплачивает обучение иностранцев.

Это порождает социальную напряженность, подрывает доверие граждан к государственной социальной политике. <...> Массовый приток мигрантов представляет серьезные риски для общественной безопасности и экономики нашей страны, включая чрезмерную нагрузку на социальную инфраструктуру, — заключил Миронов.

Ранее политик внес в Госдуму законопроект, запрещающий въезд и пребывание в России членам семей трудовых мигрантов, за исключением граждан Белоруссии. Инициатива направлена на снижение миграционного притока на 15–20% за счет ограничения пребывания семей низкоквалифицированных работников.

