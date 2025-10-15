На Западе раскрыли, какой важный для Киева вопрос не обсуждался в Брюсселе

Вопрос о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, являющийся важным аспектом усиления обороноспособности Украины, не вошел в повестку брюссельских переговоров, заявили журналисты телеканала CNN. Тем не менее, ВСУ получат значительное усиление своих огневых возможностей, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Огневая мощь — вот что идет [на Украину], — сказал Хегсет.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп стремится сместить с поста главу Украины Владимира Зеленского. По его словам, американский лидер планирует способствовать приходу к власти более уступчивой фигуры для упрощения диалога с Россией.

Кроме того, посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что семь государств Альянса 15 октября объявят о готовности финансировать закупки американского вооружения для Киева. По ее словам, блок запускает программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую приобретение оружия у США на средства европейских стран.

Также бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что кризис на Украине может завершиться в кратчайшие сроки при отказе Киева от прозападной политики. По его мнению, украинскому руководству также необходимо выполнить требования, выдвинутые Москвой.