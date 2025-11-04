Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона» Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон»

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ, сообщили в пресс-службе Кремля. Были отмечены создатели крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — сказано в обращении.

Ранее испытания российского аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, именно это побудило американского лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.