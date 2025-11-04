Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 21:55

Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона»

Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ, сообщили в пресс-службе Кремля. Были отмечены создатели крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — сказано в обращении.

Ранее испытания российского аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, именно это побудило американского лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.

Посейдон
Буревестник
Владимир Путин
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева
Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона»
Прощай, легенда телевидения: самые яркие кадры из жизни Юрия Николаева
Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева
Путин оценил разработку «Посейдона» и «Буревестника»
Экс-соведущая Николаева трогательно отреагировала на его смерть
В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС
Стало известно о новых пострадавших при обстреле ВСУ Горловки
В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова
Баскетболист «ЦСКА-Юниора» получил черепно-мозговую травму после избиения
Сенат США в 14-й раз отклонил финансирование правительства
«Спрятала труп в диван»: россиянка убила дочь и сбежала, что известно
«Женщина всей моей жизни»: Роналду впервые открыл подробности предложения
На Украине таксиста оштрафовали за русский язык
В Европе пошли навстречу российским инвесторам
«Никто не забывает»: немецкий дирижер раскрыл, как речь Путина поразила ФРГ
«Катастрофичная ответка» Украины: ситуация на фронтах СВО вечером 4 ноября
Умер телеведущий Юрий Николаев
Манул Шу удивил посетителей зоопарка своим осенним преображением
На Западе предупредили Европу о рисках конфликта с Россией
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.