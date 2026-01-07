В МИД заявили о «слежке» за США после новостей о высадке военных на танкер

В МИД заявили о «слежке» за США после новостей о высадке военных на танкер МИД: Россия следит за сообщениями о высадке военных США на судно «Маринера»

В России внимательно следят за поступающими сообщениями о высадке военных Соединенных Штатов на судно «Маринера», сообщили ТАСС в МИД РФ. Данный танкер шел под флагом России.

МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно «Маринера» в Северной Атлантике, — сказано в заявлении ведомства.

В Министерстве иностранных дел РФ также потребовали от американской стороны обеспечить гуманное обращение с российскими гражданами из числа экипажа задержанного танкера. Дипломаты заявили, что, согласно поступающей информации, на судне находятся российские моряки. Поэтому они требуют обеспечить достойное обращение с ними, строго соблюдать их права и интересы, а также не создавать препятствий для их быстрого возвращения в РФ.

До этого адмирал Владимир Комоедов заявил, что принцип неприкосновенности судов имеет международный статус, однако США, вероятно, игнорируют эти правила, создав собственное правовое пространство. Он также задался вопросом, как теперь следует выстраивать отношения с Вашингтоном после подобных действий.