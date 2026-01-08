Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 20:50

Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги

Жителю Крыма грозит штраф до 30 тыс. рублей за новогодний салют

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полиция Крыма привлекла к ответственности местного жителя, который нарушил запрет, запуская салют в новогоднюю ночь, сообщает МВД республики в Telegram-канале. Нарушителя из Джанкойского района ждет штраф до 30 тыс. рублей. В ведомстве подчеркнули, что его действия противоречили указу главы полуострова Сергея Аксенова о полном запрете использования пиротехники.

В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тыс. рублей. Материалы направлены в суд, — говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртии мужчина устроил в собственной гостиной салют из сотни залпов, что привело к возгоранию мебели и сильному задымлению. Хозяин жилища успел самостоятельно покинуть квартиру. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили в помещении домашнего кота без признаков жизни, однако им удалось реанимировать животное. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

Кроме того, в МЧС России рассказали, что за пожар, причиной которого стало использование пиротехники, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до года. В ведомстве также напомнили о запрете курения и разведения огня в зонах для запуска фейерверков.

