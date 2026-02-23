Празднование 23 Февраля в Петербурге завершилось салютом Тысячи петербуржцев и гости города наблюдали за салютом в честь 23 Февраля

В Санкт-Петербурге День защитника Отечества завершился масштабным салютом у стен Петропавловской крепости, передает ТАСС. Центральные набережные заполнили тысячи зрителей, а некоторые наблюдали за действом с необычного ракурса — с борта судна на воздушной подушке.

Расчеты Михайловской артиллерийской академии произвели 30 выстрелов. Каждый залп был именным: в честь верховного главнокомандующего, города-героя Ленинграда, исторических побед российского оружия, а также героев специальной военной операции. Финальные выстрелы прогремели в честь всех защитников Отечества.

Праздничную атмосферу в городе создавали не только в небе: мосты окрасились в цвета российского триколора, а на фасадах зданий появились световые проекции-открытки. Факелы Ростральных колонн, зажженные вечером 23 февраля, стали традиционным символом торжества.

Культурную эстафету подхватили театры: в Мариинском прошел концерт памяти Валерия Халилова, а в «Буффе» показали легендарный «Небесный тихоход». Глава города Александр Беглов пообщался с курсантами-артиллеристами и поздравил их с праздником, пожелав успехов в учебе и новых побед во славу России и Петербурга.

Траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент Владимир Путин. Вместе с ним в церемонии приняли участие награжденные медалями участники СВО, а также министр обороны Андрей Белоусов. Под звуки военного оркестра почетный караул установил у Вечного огня венок из алых роз с лентами в цветах российского триколора.