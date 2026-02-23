Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 22:48

Празднование 23 Февраля в Петербурге завершилось салютом

Тысячи петербуржцев и гости города наблюдали за салютом в честь 23 Февраля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге День защитника Отечества завершился масштабным салютом у стен Петропавловской крепости, передает ТАСС. Центральные набережные заполнили тысячи зрителей, а некоторые наблюдали за действом с необычного ракурса — с борта судна на воздушной подушке.

Расчеты Михайловской артиллерийской академии произвели 30 выстрелов. Каждый залп был именным: в честь верховного главнокомандующего, города-героя Ленинграда, исторических побед российского оружия, а также героев специальной военной операции. Финальные выстрелы прогремели в честь всех защитников Отечества.

Праздничную атмосферу в городе создавали не только в небе: мосты окрасились в цвета российского триколора, а на фасадах зданий появились световые проекции-открытки. Факелы Ростральных колонн, зажженные вечером 23 февраля, стали традиционным символом торжества.

Культурную эстафету подхватили театры: в Мариинском прошел концерт памяти Валерия Халилова, а в «Буффе» показали легендарный «Небесный тихоход». Глава города Александр Беглов пообщался с курсантами-артиллеристами и поздравил их с праздником, пожелав успехов в учебе и новых побед во славу России и Петербурга.

Траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент Владимир Путин. Вместе с ним в церемонии приняли участие награжденные медалями участники СВО, а также министр обороны Андрей Белоусов. Под звуки военного оркестра почетный караул установил у Вечного огня венок из алых роз с лентами в цветах российского триколора.

День защитника Отечества
Санкт-Петербург
салюты
набережная
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
Личная жизнь, слова об СВО, скандал с Михалковым: где сейчас Кирилл Кяро
Самолеты вновь «пропали» над российским городом
«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть шенген для бойцов СВО
Зеленский проигнорировал важный разговор о «Дружбе»
Черные трансплантологи: советник главы ДНР вскрыл новые факты зверств ВСУ
Экспертиза подтвердила личность ликвидированного в Мексике наркобарона
«Хотят избавиться»: Зеленский напал на партнеров из-за одного требования
«Переживаем сложные дни»: Израиль приготовился к любому сценарию с Ираном
Трамп высказался о своем туманном будущем на посту президента
ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Брянской области
Хоккейных судей отстранили от работы за скандальное поведение
Годовщина СВО: 5 причин, почему Россия не могла поступить иначе
Граффити с истребителями в виде гробов привели авторов в парижский суд
«Я был в шоке»: стамбульский футболист мячом «вырубил» чайку
Празднование 23 Февраля в Петербурге завершилось салютом
В Абхазии обнаружили обломки сбитого беспилотника
Российские бойцы «зарядили» поздравления на сторону ВСУ
НАТО обвинили в попытке развязать третью мировую войну
«Четкий интерес»: в Европе озвучили отправную точку для переговоров с РФ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.