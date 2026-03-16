Россиянам объяснили, почему хирурги могут отказать в пластической операции

Женщине может быть отказано в проведении пластической операции, навязанной ее супругом, заявил NEWS.ru руководитель центра Damas Medical Center пластический, челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф. По его словам, врач также не согласится сотрудничать, если пациент требует недостижимых результатов.

Популярность эстетической медицины растет с каждым годом, только в России ежегодно проводится несколько сотен тысяч операций. Однако далеко не каждый желающий получает согласие хирурга. Одним из оснований для отказа является чужая инициатива. Когда человек приходит по настоянию мужа, дочки или подруги — это тревожный сигнал. То есть у человека нет собственного осознанного желания. Если операция сделана под внешним давлением, пациент часто оказывается не готов к реальному результату и разочаровывается. Хирургу важно понять, чье это решение — самого человека или его окружения, — поделился Аль-Юсеф.

Он предупредил, что даже при большом желании операция не может быть проведена, если результаты анализов неудовлетворительные. По словам хирурга, такие факторы, как нарушение свертываемости крови, скрытые воспалительные процессы и обострение хронических заболеваний, создают угрозу для жизни пациента. Он пояснил, что врач не имеет права подвергать человека риску.

Самая частая причина отказа — пациент хочет невозможного. Например, требует сделать его похожим на голливудскую звезду. Врачу приходится объяснять, что анатомические особенности не позволят добиться точного сходства, каким бы талантливым ни был хирург. Многие представляют операцию как мгновенное преображение: сделал и сразу помолодел на 10 лет. В реальности восстановление может длиться до полугода, и лишь спустя это время виден окончательный результат. Если пациент морально или профессионально не готов к долгому периоду заживления, хирург вправе отказать, — добавил Аль-Юсеф.

Ранее пластический хирург Игорь Короткий предупредил, что операции на лице могут привести к кровотечениям, инфаркту, инсульту, тромбозу и тромбоэмболии. Среди других осложнений он назвал гематомы, аллергию и повреждения тканей.