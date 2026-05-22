Трихолог рассказала, какие шампуни не навредят коже головы

Трихолог Наталия Жовтан посоветовала покупать шампуни с мягкими поверхностно-активными веществами, которые не травмируют защитный барьер кожи головы. В беседе с NEWS.ru она отметила, что главный критерий правильного выбора — это комфорт кожи после мытья, а не обещания производителя способствовать росту волос или остановить их выпадение.

В составе шампуня стоит обращать внимание на следующие компоненты: кетоконазол, пиритион цинка, циклопирокс оламин. Доказана их эффективность против перхоти и себорейного дерматита. Пантенол, ниацинамид, салициловая кислота увлажняют, успокаивают и отшелушивают кожу. Протеины различного происхождения укрепляют корни волос. Мягкие ПАВ, такие как кокоил изетионат, кокоамидопропил бетаин, лаурил глюкозид, не травмируют липидный барьер кожи головы. Шампунь не отращивает волосы и не блокирует выпадение — он только очищает. Коже головы должно быть комфортно после мытья. Это главный критерий для выбора гигиенического средства, — пояснила Жовтан.

Ранее стилист Игорь Левченко заявил, что уходовые средства, такие как маски, ампулы, масла и шампуни, не помогут решить проблему выпадения волос. Однако, по его словам, они могут сделать локоны более гладкими, послушными и вернуть им блеск.