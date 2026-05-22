Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 07:00

Трихолог рассказала, какие шампуни не навредят коже головы

Трихолог Жовтан посоветовала покупать шампуни с мягким ПАВ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трихолог Наталия Жовтан посоветовала покупать шампуни с мягкими поверхностно-активными веществами, которые не травмируют защитный барьер кожи головы. В беседе с NEWS.ru она отметила, что главный критерий правильного выбора — это комфорт кожи после мытья, а не обещания производителя способствовать росту волос или остановить их выпадение.

В составе шампуня стоит обращать внимание на следующие компоненты: кетоконазол, пиритион цинка, циклопирокс оламин. Доказана их эффективность против перхоти и себорейного дерматита. Пантенол, ниацинамид, салициловая кислота увлажняют, успокаивают и отшелушивают кожу. Протеины различного происхождения укрепляют корни волос. Мягкие ПАВ, такие как кокоил изетионат, кокоамидопропил бетаин, лаурил глюкозид, не травмируют липидный барьер кожи головы. Шампунь не отращивает волосы и не блокирует выпадение — он только очищает. Коже головы должно быть комфортно после мытья. Это главный критерий для выбора гигиенического средства, — пояснила Жовтан.

Ранее стилист Игорь Левченко заявил, что уходовые средства, такие как маски, ампулы, масла и шампуни, не помогут решить проблему выпадения волос. Однако, по его словам, они могут сделать локоны более гладкими, послушными и вернуть им блеск.

Здоровье
красота
советы
трихологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Запахнет осенней прохладой»: раскрыто, когда в Москве наступит пик холода
Командование ВСУ погнало охранников АЭС на фронт в Сумской области
Врач назвала опасную утреннюю привычку, которая есть почти у всех
Новая группа «невест ИГ» отправилась из Сирии в Австралию
Озвучено, что может сделать один звонок Трампа по Тайваню
Венедиктов раскрыл, во что превратился Международный уголовный суд
Признание Сырского, вербовка «черных вдов» ВСУ: новости СВО к утру 22 мая
Российские баскетболисты попали в смертельное ДТП на автобусе
Стало известно, как конфликт на Украине стал угрожать Латинской Америке
«Взлетит на воздух все»: названо тайное прозвище Каллас в Европарламенте
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 мая: инфографика
Жители канадской провинции проголосуют за отделение от страны
Прорвали оборону и захватили укреппозиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 мая
Мужчину госпитализировали с ранением лица, рук и ног после атаки дрона ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 217 БПЛА
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Названа неочевидная причина плохого сна и подавленного состояния
Несколько сотен колумбийских наемников исчезли после вступления в ВСУ
Трихолог рассказала, какие шампуни не навредят коже головы
Депутатство, преследования фанатов, отношение к СВО: как живет Семенович
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.