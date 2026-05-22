Нутрициолог объяснила, как распознать причину болей в животе после шашлыка

Температура тела может повышаться при отравлении шашлыком, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, боль в животе после употребления данного блюда является одной из самых частых жалоб в сезон пикников.

Боль в животе после шашлыка — одна из частых жалоб в сезон выездов на природу и пикников. Причины могут быть разными: от банального пищевого отравления до перегрузки поджелудочной железы. Основные признаки отравления: тошнота, рвота, диарея, слабость и повышение температуры. Боль в животе обычно носит спазматический характер и может сопровождаться урчанием и частыми позывами в туалет. Симптомы отравления развиваются быстро — в течение нескольких часов после еды, — пояснила Желянина.

Она отметила, что при перегрузке поджелудочной железы клиническая картина выглядит иначе: появляется тупая или опоясывающая боль в верхней части живота. По ее словам, у пациента может возникать чувство тяжести, тошнота без выраженной рвоты, горечь во рту и вздутие.

Симптомы могут усиливаться через несколько часов после еды или на следующий день. Как правило, нет выраженной диареи и температуры. Главное отличие — в характере и скорости появления симптомов. При отравлении боль обычно возникает быстро, носит резкий характер и сопровождается выраженными кишечными проявлениями, — заключила Желянина.

