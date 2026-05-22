22 мая 2026 в 05:14

В МИД РФ разъяснили, что значит для Москвы «дух Анкориджа»

Рябков: под «духом Анкориджа» РФ понимает сложившуюся атмосферу доверия с США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия вкладывает в понятие «дух Анкориджа» особый смысл — атмосферу взаимного доверия между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». Именно такая обстановка, по словам дипломата, позволила на саммите на Аляске согласовать базовые принципы украинского урегулирования.

Под «духом Анкориджа», если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, — сказал замминистра.

Как пояснил высокопоставленный представитель МИД, Москва сохраняет приверженность этим принципам. Рябков подчеркнул, что для России не имеет принципиального значения, как этот процесс называют в США. Гораздо важнее, что в обеих столицах остается настрой на продолжение созидательной работы.

Речь идет как о ситуации вокруг Украины, так и о поиске путей восстановления взаимоуважительного сотрудничества между двумя странами. В Москве рассчитывают, что этот настрой удастся сохранить для дальнейшей совместной работы по широкому кругу двусторонних вопросов.

Ранее американские СМИ писали, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их информации, политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

