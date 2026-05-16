День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 15:01

Европейские лидеры задумались о переговорах с Путиным

American Conservative: в Европе начали открыто обсуждать переговоры с Россией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией, заявили обозреватели издания American Conservative. Политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос, — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что о важности дипломатического процесса уже публично заявили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и президент Финляндии Александр Стубб. Кроме того, в Италии и Австрии также начали выступать за смену политического курса и возвращение за стол переговоров.

Американские обозреватели напомнили о недавних резонансных словах главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она заявила, что министры иностранных дел стран ЕС детально обсудят возможность прямых переговоров с Россией на встрече в конце мая. В то же время новый председатель Европейского совета Антонио Коста отдельно добавил, что у объединения сегодня определенно есть потенциал для ведения диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным у него появилась важная информация для политиков Евросоюза. Он пообещал передать ее по адресу.

Европа
Россия
переговоры
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано
Москвичам рассказали, когда настанет рекордное тепло
Полиция Чечни проверяет инцидент с возможным участием бойца ММА Юнусова
Раскрыта новая деталь про рухнувший в турецком Самсуне дрон
Стало известно, чем закончились поиски мальчика с загадочной запиской
Зеленский обратился к Макрону за помощью после неудач с Трампом
Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии из-за пыток
Военэксперт объяснил, почему ВСУ не смогли повторить операцию «Поток» ВС РФ
В США пришли к выводу, что Европе пора договариваться с Россией
Фицо озвучил прогноз по конфликту на Украине
В Лондоне вспыхнули протесты против Стармера
Пожарные локализовали пожар на АЗС в Пятигорске
Публикация меддокументов Лерчек в соцсетях вызвала скандал
Раскрыта причина смертельного ДТП с поездом в Бангкоке
Собянин сообщил об отражении двух атак ВСУ
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Силы ПВО за шесть часов сбили 76 беспилотников над Россией
«Это другое?»: Захарова высмеяла Европарламент за лицемерие
В АдГ определились со временем перезапуска «Северных потоков»
Определился победитель Первой лиги сезона-2025/26
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.