Европейские лидеры задумались о переговорах с Путиным American Conservative: в Европе начали открыто обсуждать переговоры с Россией

Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией, заявили обозреватели издания American Conservative. Политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос, — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что о важности дипломатического процесса уже публично заявили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и президент Финляндии Александр Стубб. Кроме того, в Италии и Австрии также начали выступать за смену политического курса и возвращение за стол переговоров.

Американские обозреватели напомнили о недавних резонансных словах главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она заявила, что министры иностранных дел стран ЕС детально обсудят возможность прямых переговоров с Россией на встрече в конце мая. В то же время новый председатель Европейского совета Антонио Коста отдельно добавил, что у объединения сегодня определенно есть потенциал для ведения диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным у него появилась важная информация для политиков Евросоюза. Он пообещал передать ее по адресу.