15 мая 2026 в 17:46

Фицо пообещал передать в ЕС важную информацию после разговора с Путиным

Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным у него появилась важная информация для политиков Евросоюза. В эфире телеканала ТА3 он пообещал передать ее по адресу.

Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников. Когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю, — сказал Фицо.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен провести беседу со словацким премьером касательно его поездки в Москву на празднование Дня Победы. Немецкий лидер подчеркнул значимость этого обсуждения, отметив, что сам он в это время праздновал День Европы в Стокгольме.

До этого Путин поблагодарил Фицо за его визит в Москву. Лидер вспомнил во время переговоров в Кремле, что в прошлом году у словацкого политика возникли сложности с поездкой, однако в этом году ему стало «чуть-чуть полегче». Отмечалось, что на лацкане пиджака словацкого премьера была закреплена георгиевская ленточка.

