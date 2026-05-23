Фицо заявил о неготовности Украины к вступлению в ЕС Премьер Словакии выступил против ускоренного приема Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина сейчас совершенно не готова к вступлению в Европейский союз. По его словам, идея политически ускоренного приема Украины в ЕС вызывает серьезные вопросы.

Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз… Такое политически ускоренное членство не готовой к этому страны в Евросоюз вызывает некоторые вопросы, — заявил словацкий премьер.

Многие государства годами готовились к вступлению в объединение, принимая ради этого сложные политические решения и проводя масштабные реформы, отметил Фицо. В качестве примера он привел Черногорию, Албанию и Сербию. По его словам, возникает вопрос, как Евросоюз будет объяснять этим странам возможное предоставление Украине особых условий.

Что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? — вопрошал премьер-министр Словакии.

Фицо также усомнился в том, что Украина сможет предложить Евросоюзу что-либо взамен получения привилегированного статуса. Кроме того, он задался вопросом, станет ли Киев более склонным к мирным переговорам и уступкам в адрес России в случае получения статуса ассоциированного члена ЕС. По мнению словацкого премьера, обсуждение членства Украины в Евросоюзе требует более взвешенного подхода и учета позиции других стран-кандидатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. Украинский лидер назвал Киев «защитником» Европы и потребовал предоставления всех прав.