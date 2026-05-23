«Сама призналась»: на Западе указали на проблему Каллас в диалоге с Москвой Профессор Сакс: Евросоюз сам признает, что Каллас не может вести переговоры с РФ

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не подходит на роль переговорщика с Россией и Европа в этом сама призналась, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале. По его мнению, причиной стала ее жесткая позиция в отношении Москвы.

В Европе уже воспринимают это как очевидный факт и в этом нет никаких сомнений, добавил Сакс. Профессор также сравнил ситуацию с гипотетическим признанием США, что их госсекретарь не способен заниматься дипломатией.

Ранее сообщалось, что представители МИД стран Европейского союза на предстоящей встрече на Кипре намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Также участники намерены определить «как именно вести переговоры».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты.