Россиян предупредили об отложенном старте купального сезона Тишковец: купальный сезон в Центральной России начнется только в середине июня

Старт купального сезона в центральных регионах в этом году ожидается позднее обычного, написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам синоптика, вода прогреется до плюс 18–20 градусов только в середине июня.

Про своевременный старт купального сезона в Центральной России на ближайшие две-три недели можно пока забыть. Из-за неблагоприятного прогноза в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18–20, — написал Тишковец.

Ранее синоптик предупредил, что на смену майской жаре в столичный регион придет мокрый снег. По его прогнозам, 28 мая в тыл циклона задует северо-западный ветер, который принесет в регион арктический воздух. Ночная температура в Москве и Подмосковье упадет до плюс двух градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил, что эпицентрами жаркой погоды 23 и 24 мая станут Урал и Средняя Волга. Он отметил, что дневная температура составит 26–28 градусов выше нуля.